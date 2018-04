FC Liefering verliert bei Aufstiegsaspirant Ried

Nur selten hatte Liefering die Oberhand in Ried. - © Red Bull / GEPA

Wacker Innsbruck, TSV Hartberg und SV Ried haben am Freitag in der Sky Go Erste Liga mit Erfolgen ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Tabellenführer Innsbruck entschied das West-Derby bei Austria Lustenau mit 2:1 für sich, der TSV Hartberg erzielte ein 2:1 gegen Mitkonkurrent Wr. Neustadt. Ried gewann mit einem 1:0 gegen FC Liefering auch das dritte Spiel unter Trainer Thomas Weissenböck.