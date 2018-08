Siemens liefert ÖBB neue Züge – Ab 2022 in Betrieb

Neue Waggons für die ÖBB sind auf Schiene - © APA

Siemens liefert den ÖBB zur Verwendung ab 2022 neue Züge. Der Rahmenvertrag dazu war im Juli bekannt geworden, nun sind alle Einspruchsfristen abgelaufen und der Deal ist fixiert. Bis zu 700 Waggons für die Personenbeförderung im Wert von bis zu 1,5 Mrd. Euro können die ÖBB in dem Vertrag abrufen, wie Siemens am Freitag erinnerte. Gebaut werden die Wagen im Siemens-Werk in Wien.