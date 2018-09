Silber für Salzburger Fallschirmspringer bei Heim-Weltcup in Thalgau

Manuel Sulzbacher holte sich Silber in der Juniorenwertung. - © HSV Red Bull Salzburg/Manfred Laux

Bei perfekten Bedingungen gastierte der Weltcup im Fallschirm-Zielspringen am Wochenende wieder in Thalgau (Flachgau). Vor über tausend Zusehern zeigten Athleten aus der ganzen Welt, was es heißt aus rund tausend Metern Höhe zentimetergenau auf einem Ziel zu landen, welches gerade einmal so groß wie eine Fünfzig-Cent-Münze ist. Die Lokalmatadore des HSV Red Bull Salzburg konnten mit Manuel Sulzbacher den zweiten Platz in der Juniorenwertung verbuchen.