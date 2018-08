Silo-Brand in Salzburg-Itzling fordert Feuerwehr

Als die Anlage Donnerstagfrüh in Betrieb genommen wurde, kam es zu einer Rauchentwicklung bei der Ausförderung von Futtermitteln aus einem Silo. Darauf sprang die Brandmeldeanlage an und die Berufsfeuerwehr wurde alarmiert. Berufsfeuerwehr und Betriebsleitung arbeiten nun an der kontrollierten Entleerung des Silos.

Itzling: Silo muss entleert werden

Die Entleerung stellt sich allerdings gar nicht so einfach dar: “Das geht nicht so schnell. Bei diesem Vorgang braucht es zusätzliche Begleitmaßnahmen, damit eine Durchzündung verhindert werden kann”, so Branddirektor Reinhold Ortler im Gespräch mit SALZBURG24.

Silo-Brand könnte Tage dauern

Bei dem Silo-Brand sind keine Flammen sichtbar, die Glutnester im Inneren werden von den Einsatzkräften ständig überwacht. “Das macht es für uns auch so schwierig. Wir können nur indirekt den Brand feststellen, ob es etwa zu einer Erhöhung der Temperatur kommt”, so Ortler. Der Brand könnte mehrere Tage dauern. Ortler zeigt sich allerdings zuversichtlich: “Nach dem letzten Silo-Brand 2011 haben wir einen Plan entwickelt, der wird nun abgearbeitet.”

Feuerwehreinsatz sorgt für Verkehrsbehinderungen

Zur Verkehrsregelung ist auch die Salzburger Polizei vor Ort im Einsatz. In den Morgenstunden kam es aufgrund des Feuerwehreinsatzes zu Behinderungen auf der Itzlinger Hauptstraße. Nun wurden die Einsatzkräfte auf das notwendige Maß reduziert, um die Straße wieder komplett freizugeben.