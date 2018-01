Silvester: Polizei forscht mutmaßlichen Dieb aus

Der 30-Jährige ist von der Polizei festgenommen worden. - © APA/BARBARA GINDL

Am Silvesterabend war einer Frau in Salzburg die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Die Frau bemerkte den Diebstahl, der Täter konnte aber flüchten. Bereits am nächsten Tag konnte die Polizei den mutmaßlichen Dieb ausforschen.