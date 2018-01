Silvesternacht verlief in Salzburg relativ ruhig

In Salzburg-Lehen wäre eine 29-Jährige beinahe Opfer einer Vergewaltigung geworden. Die Frau ist am Gehsteig von einem 20-Jährigen angegriffen worden: Er versuchte sie zu vergewaltigen. Die Nigerianerin wehrte sich heftig und Passanten kamen ihr zur Hilfe. Der 20-jährige Serbe flüchtete, konnte aber im Zuge einer Fahndung sofort von der Polizei gefasst und von der Frau identifiziert werden. Er wird in die Justizanstalt eingeliefert werden.

Sexuelle Belästigung in Lokal

Zwei Urlauberinnen sind in einem Lokal in der Altstadt sexuell belästig worden. Sie wurden von einem 19- und einem 23-jährigen mehrfach am Hintern und im Brustbereich berührt. Die beiden Männer mit afghanischer Staatsangehörigkeit werden angezeigt.

Mehrere Heckenbrände beschäftigten die Feuerwehren in Bürmoos und Lamprechtshausen (Flachgau). Außerdem musste sich die Polizei mit aggressiven Nachtschwärmern beschäftigen und in Kaprun verhinderte die Feuerwehr einen Großbrand.

Salzburg begrüßt neues Jahr mit Feuerwerk

Ansonsten ist die Silvesternacht ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Die Landeskliniken berichteten am Montag von keinen gröberen Verbrennungen oder Verletzungen. Die Salzburger haben das neue Jahr in der Landeshauptstadt mit einem fulminanten Feuerwerk begrüßt. Klickt euch durch die Bilder unserer Fotografen!

Das Wetter in Salzburg war perfekt für das große Feuerwerk. Foto: Raphael Matschi ©

Aufräumarbeiten nach Feierlichkeiten beginnen

Während die Nachtschwärmer in Salzburg noch das neue Jahr feierten, haben die Mitarbeiter des Magistrats noch in der Nacht mit den Aufräumarbeiten der Silvesterfeier begonnen.

Noch in der Nacht wird wieder sauber gemacht. Foto: FMT-Pictures/TA/KJ ©

(SALZBURG24/APA)