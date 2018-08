Simbabwes Regierung wird keine weiteren Proteste tolerieren

Die Regierung in Simbabwe will zukünftig durchgreifen - © APA (AFP)

Die Regierung in Simbabwe wird weitere Proteste nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen nach eigenen Angaben nicht tolerieren. “Wir werden keine der Aktionen, die wir heute gesehen haben, tolerieren”, sagte Innenminister Obert Mpofu in der Nacht auf Donnerstag. Bei gewaltsamen Protesten waren am Mittwoch in der Hauptstadt Harare mindestens drei Menschen getötet worden.