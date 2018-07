Sind 150 Euro pro Monat genug zum Leben?

Laut Hartinger-Klein seien 150 Euro pro Monat (ausgenommen von Wohnkosten) bedarfsgerecht für eine Person. Sowohl von Seiten der SPÖ als auch von der Liste Pilz hagelt es Kritik. Letzte will nun in einer parlamentarischen Anfrage Auskunft, “ob es konkrete Berechnungen im Ministerium gibt, aus denen sich die Zahl von 150 Euro als ausreichendes Lebensminimum ergeben”, wie Abgeordnete Daniela Holzinger in einer Aussendung erklärte. Sowohl Armustkonferenz als auch Schuldnerberatung stellen die Umsetzbarkeit ebenfalls in Frage. Das aktuelle Referenzbudget für eine alleinstehende Person liegt derzeit exklusive der Wohnkosten bei 844 Euro, das Existenzminimum (inkl. Wohnkosten) bei 909 Euro.