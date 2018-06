Sind die Schutzmaßnahmen für Putins Österreich-Besuch übertrieben?

800 Soldaten werden den russischen Präsidenten Wladimir Putin schützen. - © ASSOCIATED PRESS

Das Bundesheer verstärkt anlässlich des Arbeitsbesuches von Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag die österreichische Luftraumsicherung. Dazu werde ein Flugbeschränkungsgebiet über Teilen Wiens, Niederösterreichs und des Burgenlands errichtet, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag in einer Aussendung mit. Sind die Maßnahmen übertrieben? Stimmt ab in unserem Meinungscheck.