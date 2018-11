Skepsis im Vatikan zu Spekulationen nach Knochenfund

Die Hintergründe des Knochenfunds sind nach wie vor ungeklärt - © APA (AFP)

Im Vatikan glaubt man nicht an Spekulationen, wonach die Kochen, die am Freitag auf dem Gelände der vatikanischen Botschaft in Rom entdeckt worden waren, menschliche Überreste der vor 35 Jahren plötzlich verschwundenen Vatikan-Bürgerin Emanuela Orlandi sind. Die Ergebnisse der DNA-Untersuchung sollen erst Ende nächster Woche bekanntgegeben werden.