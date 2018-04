Ski alpin: Speed-Spezialist Patrick Schweiger beendete Karriere

“Die ganze vergangene Saison war sehr schwierig für mich. Aufgrund meiner anhaltenden Knieprobleme macht es aber keinen Sinn mehr”, erklärte der Salzburger in einer Aussendung des Skiverbandes.



Schweiger: Auf Ski-Karriere folgt BWL-Studium

Im Weltcup erreichte er als Achter in Gröden 2015 und Siebenter in Hinterstoder 2016 jeweils im Super-G seine besten Ergebnisse. Er will sich nun verstärkt seinem BWL-Studium widmen. Am Sonntag war überraschend Technik-Spezialistin Carmen Thalmann zurückgetreten.

(APA)