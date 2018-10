Ski/Snowboard/Biathlon: Rot dominiert neue Rennanzüge der ÖSV-Stars

Marcel Hirscher und Anna Veith im neuen Dress. - © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Zwei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt mit den Alpin-Riesentorläufen in Sölden haben die Stars des Österreichischen Ski-Verbandes (ÖSV) am Freitag in Salzburg ihre neue Bekleidung präsentiert. Im Zuge der Modenschau im Einkaufszentrum Europark wurden Anna Veith, Marcel Hirscher und Stefan Kraft wie im Vorjahr mit den “Goldenen Teekannen” für die beliebtesten Wintersportler ausgezeichnet.