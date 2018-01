Skispringen: Entscheidung über Freitag-Start am Freitag

Die Entscheidung über einen Start von Richard Freitag beim abschließenden Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen am Samstag soll erst am Freitag fallen. Dies teilte der Deutsche Skiverband am Donnerstagabend nach Freitags Sturz in Innsbruck mit.

“Aktuell ist es okay, er hat halt noch Schmerzen. Er kann noch nicht richtig belasten. Man muss nochmal den Tag abwarten, wie es sich morgen entwickelt”, sagte Mark Dorfmüller, Teamarzt der deutschen Skispringer. “Für die erste Diagnostik kann ich jetzt mal Entwarnung geben, aber wir müssen mal schauen, wie es sich weiterentwickelt”, fügte er an. Weitere Untersuchungen sollen am Freitag in Bischofshofen vorgenommen werden. Dann soll geprüft werden, ob der Weltcup-Gesamtführende nach seinem Sturz nach einem Sprung auf 130 Meter am Bergisel noch Schmerzen hat. Um am Samstag im Abschlussspringen der Tournee starten zu dürfen, müsste Freitag am Freitag (17.00 Uhr) die Qualifikation bestreiten. (APA/dpa) Leserreporter Feedback