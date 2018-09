Skripal-Fall: Verdächtige sollen sich getarnt haben

Die Skripals wurden damals bewusstlos auf einer Bank gefunden - © APA (AFP/Archiv)

Die beiden im Fall Skripal gesuchten Russen haben sich einem Zeitungsbericht zufolge als Geschäftsmänner ausgegeben, um ein Visum für Großbritannien zu erhalten. Wie der “Daily Telegraph” am Freitag unter Berufung auf eine Quelle aus Sicherheitskreisen berichtete, gaben die beiden Männer im britischen Konsulat in St. Petersburg an, im “internationalen Handel” tätig zu sein.