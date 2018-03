Slowakei: Kiska wird neue Regierung am Donnerstag ernennen

Der designierte Ministerpräsidenten Peter Pellegrini - © APA (AFP)

Der slowakische Staatspräsident Andrej Kiska wird die zweite Kabinettsliste des designierten Ministerpräsidenten Peter Pellegrini akzeptieren und den neuen Premier wie auch sein Kabinett am Donnerstag auf die Posten ernennen. Das gab der Staatschef am Mittwoch vor Journalisten in Bratislava bekannt.