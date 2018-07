Snowboard-Talent Ellie Soutter stirbt an 18. Geburtstag

Vater Tony Soutter postete am Donnerstag ein Bild seiner Tochter und schrieb dazu folgende Zeilen: “Diese grausame Welt hat mir gestern meine Seelenverwandte und beste Freundin an ihrem 18. Geburtstag genommen. Ich war so stolz auf die schöne, junge Frau, die sie geworden ist. Ellie, ich werde Dich vermissen, mehr als Du es dir jemals vorstellen kannst. Ruhe in Frieden, Du kleiner Champion!”

Ellie Soutter: Keine Angaben zu Todesursache

Das Snowboard-Talent galt als eine der größten Wintersport-Hoffnungen in Großbritannien, berichtet Bild.de. Warum Soutter an ihrem 18. Geburtstag verstarb ist unklar, von offizieller Seite gibt es keine Angaben zur Todesursache. Für die Winterspiele 2022 in Peking war Ellie Soutter eine der britischen Mega-Hoffnungen.