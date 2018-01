So gefährlich ist Shisha-Rauchen wirklich

Ein Fall im oberösterreichischen Mattighofen (Bez. Braunau am Inn) sorgt Anfang des neuen Jahres in Österreich für Aufregung. Ein 14-Jähriger fühlte sich nach dem Rauchen einer Wasserpfeife unwohl, ihm wurde übel, er musste sich übergeben. Auf dem Weg zur Toilette wurde er plötzlich ohnmächtig. Er stürzte in der Folge zu Boden und zog sich schwere Verletzungen im Gesicht zu. Die Debatte um die Gefährlichkeit von Wasserpfeifen ist damit erneut aufgeflammt.

Wasserpfeife wirkt “gesund” und “sauber”

Auch wenn der Tabak bei der Wasserpfeife in bunten Geschmacksrichtungen wie Apfel, Wassermelone oder Vanille erhältlich ist, ist er nicht weniger gefährlich. “Shishas werden als nicht ungesund empfunden. Das Wasser hat einen sauberen Charakter, dabei entsteht jedoch eine massive Kohlenmonoxid-Belastung”, erklärt der Salzburger Lungenfacharzt Markus Lobendanz im Gespräch mit SALZBURG24.

Facharzt: “Shisha-Session entspricht 100 Zigaretten”

Konsumenten würden dabei keineswegs Wasserdampf einatmen, sondern Verbrennungsprodukte mit “hohem Toxiditätsrisiko”. Das kann zu Lungenkrebs, Kohlenmonoxidvergiftungen und Herzerkrankungen führen. “Eine 20-minütige Shisha-Session entspricht dem Konsum von etwa 100 Zigaretten”, warnt der Facharzt.

Jugendliche unterschätzen das Risiko

Die Kultur des Wasserpfeifenrauchens ist in Österreich laut Nicole Rögl-Höllbacher in den letzten zehn bis 20 Jahren gewachsen. Die Leiterin der Suchtprävention bei “Akzente” in Salzburg betont gegenüber S24, dass Jugendliche das Risiko durchaus unterschätzen: “Der Rauch aus der Shisha ist kühler, als etwa bei einer Zigarette. Dadurch kann ich aber auch mehr konsumieren und kräftiger inhalieren.”

Wasserpfeife als Start der Raucherkarriere

Das Suchtpotential liegt hier eher in der Gewohnheit. Je regelmäßiger der Wasserpfeifen-Konsum, je mehr er Teil des Gemeinschaftserlebnisses unter Freunden wird, desto höher ist die Suchtgefahr. Dabei kann die Wasserpfeife durchaus als Leitschiene zur Raucherkarriere gesehen werden: “Eine Wasserpfeife aufzubauen ist sehr aufwendig, mittlerweile gibt es aber auch schon die kleineren E-Shishas, die wie Zigaretten in der Hand liegen”, informiert Rögl-Höllbacher.

Landtag erhöhte Mindestalter bereits 2014

Der Salzburger Landtag hat das Mindestalter für den Konsum von Shishas und anderen Tabakprodukten bereits 2014 erhöht. Seitdem müssen Jugendliche mindestens 16 Jahre alt sein, um Shisha-Tabak oder auch Zigaretten zu kaufen. Bald wird dieses Mindestalter erneut angehoben: Diesmal bundesweit auf 18 Jahre.

Prävention in Schulen und der Familie

Wie kann man die Jugendlichen nun besser über die Risiken von Shishas und Co. aufklären? Rögl-Höllbacher und ihr Team leisten Präventionsarbeit in den Salzburger Schulen. Bei Vorträgen sprechen sie nicht nur mit den Schülern, sondern auch mit den Eltern. Denn sie spielen eine wichtige Rolle dabei, ob ein Kind oder Jugendlicher zu rauchen beginnt oder nicht. “Auch wenn die Eltern oft glauben, sie hätten keinen oder nur sehr geringen Einfluss: Unsere Erfahrung zeigt, dass das nicht stimmt”, sagt Rögl-Höllbacher. Ausschlaggebend sei, wie die Eltern zum Rauchen stehen und, ob den Jugendlichen das auch klar kommuniziert wurde.

Das können Eltern tun

“Es macht einen Unterschied, wenn sich die Eltern klar gegen das Rauchen aussprechen. Das wichtigste Argument dabei ist die Gesundheit, übertriebene Darstellungen von Risiken sollten bei diesen Gesprächen aber unbedingt vermieden werden”, rät sie Eltern. Zum Schluss appelliert sie auch an die Betreiber von Shisha-Bars und -Cafés, besser auf ihre Kunden zu achten und deren Konsum im Auge zu behalten.