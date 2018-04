So kommen die Wahlergebnisse am Sonntag ins Netz

Landesstatistiker Peter Kurz erklärt, wie die Wahlergebnisse von den Gemeinden ins Internet kommen. - © Land Salzburg/Sophie Huber-Lachner

Die Datenbank des Landes wird am Wahlsonntag kurz zur Hauptdarstellerin, auf die sich die ganze Aufmerksamkeit konzentriert. Sobald in einer Gemeinde die Stimmen per Hand ausgezählt sind und das Ergebnis kontrolliert ist, werden die Ergebnisse von der Gemeindewahlbehörde in die Wahl-Datenbank eingetragen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier.