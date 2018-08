So kommt ihr auf dem Motorrad sicher durch den Sommer

Ein Motorradfahrer ist am Montag auf der B108 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Erst vergangenen Mittwoch war ein 56-jähriger Biker auf der B99 in Untertauern (Pongau) tödlich verunglückt, am Freitag war ein 21-Jähriger aus Salzburg in einen Unfall involviert, der für einen Motorradlenker aus Oberösterreich tödlich endete.

Wo es gefährlich für Biker wird

Besonders gefährlich sind Straßenkreuzungen, denn Motorradfahrer werden dort oft gar nicht oder zu spät gesehen, warnt der ÖAMTC. Problematisch ist zudem, dass Biker mit ihrem schmalen Schatten im Kreuzungsbereich hinter einem Pkw, Verkehrszeichen oder Werbetafeln scheinbar verschwinden. Bikern wird daher eine umfassende Schutzkleidung ans Herz gelegt, genauso wie regelmäßiges Fahrsicherheitstraining.

Ursachen für Motorradunfälle

Über 90 Prozent der Verunglückten sind Männer – bei mehr als einem Drittel der tödlichen Crashs handelt sich um Alleinunfälle, bei denen keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Die häufigsten Unfallursachen waren eine zu hohe Geschwindigkeit, Überschätzung des eigenen Könnens sowie mangelnde Fahr-, Brems- und Blicktechnik.

Tipps für sichere Motorrad-Saison