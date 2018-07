Salzburger Höhlenretterin: So läuft ein Einsatz ab

Die Schwierigkeit für die Höhlenretter sei in diesem Fall darin gelegen, die Eingeschlossenen zu finden, sagt Feichtner im Gespräch mit SALZBURG24. “Das System dort ist relativ lang und man wusste nicht, wo sich die Gruppe befindet und ob sie sich in Sicherheit bringen konnte”, erklärt die Höhlenretterin. Sobald die Vermissten lokalisiert sind, wird als nächster Schritt versucht, eine Verbindung herzustellen. Das geschehe in den meisten Fällen mithilfe eines Telefonkabels. Feichtner: “Das haben wir hier in Salzburg auch. Mit diesem Höhlentelefon kann man nach draußen telefonieren sowie ins Festnetz.” Anschließend steht die Versorgung im Mittelpunkt: Zuallererst medizinisch, aber auch psychisch sowie die Verpflegung mit Lebensmitteln.

Monika Feichtner ist bereits seit 34 Jahren bei der Höhlenrettung. Foto: Neumayr/SB/Archiv ©

Feichtner: “Tauchen mit Maske größte Schwierigkeit”

Im Fall der in Thailand eingeschlossenen Jugendlichen sollen diese nun tauchen lernen, damit sie geborgen werden können. Das sei natürlich nicht einfach, aber auch keine ungewöhnliche Rettungsmaßnahme, weiß Feichtner aus Erfahrung. Die Eingeschlossenen müssten psychisch und körperlich darauf vorbereitet werden. “In Salzburg ist es oft so, dass ein Siphon zumacht, das ist eine relativ kurze Strecke, die zu durchtauchen ist. Zwei Höhlenretter führen dabei eine Person. In diesem Fall ist die Tauchstrecke ziemlich lang. Das ist sicher die größte Schwierigkeit, denn sie werden die Kinder auf die Atmung mit der Maske vorbereiten und dabei müssen sie ruhig bleiben. Wenn die Kinder körperlich gestärkt sind, sehen sie das Tauchen aber wohl eher als Abenteuer”, vermutet die Höhlenretterin.

Sie weist allerdings darauf hin, dass es aus der Ferne schwer einzuschätzen sei, da sie auch die Verhältnisse und die Geologie dort nicht kennt. Eine genaue Einschätzung wäre nur direkt vor Ort möglich. Bekannt ist aber, dass die Verhältnisse für die Situation der Gruppe eher positiv seien: Es ist in der Höhle nicht kalt und sie werden mittlerweile versorgt. Auch scheint der Trainer eine starke Bezugsperson für die Jugendlichen zu sein: “Sonst hätten sie das so lange gar nicht geschafft.”

Familie im Lamprechtsofen eingeschlossen

Monika Feichtner war selbst in ihren 34 Jahren bei der Höhlenrettung bei ähnlichen Einsätzen in Salzburg dabei. Öfter werden etwa Menschen im Lamprechtsofen (Pinzgau) von Wassermassen überrascht. Ihre schwierigste Rettung erlebte sie auch genau dort vor zwei Jahren. Eine 14-köpfige Familie wurde eingeschlossen, obwohl es in der Höhle ein Warnsystem gibt. “Ein Kind wurde damals von den Wassermassen herausgespült und die Familie wusste nicht, wie es dem Kind geht. Das war sehr schwierig, weil es aufgrund der Wassermassen doch dauerte, bis wir die Familie retten konnten. Es ist aber gut ausgegangen”, schildert sie.

“Wahrscheinlichkeit, dass jemand verunglückt, gering”

Das Wasser komme oft überraschend und sturzflutartig, das gehe durch einen Wetterumschwung oft sehr rasch. Grundsätzlich gäbe es in Salzburg aber nicht viele wasserführende Höhlen. Es seien schwierige Höhlen dabei, aber generell sei keine der 4.000 erforschten Höhlen besonders gefährlich. “Bis dato war die Wahrscheinlichkeit, dass jemand verunglückt, ziemlich gering. Zum Glück”, informiert Feichtner.

Trotzdem rät die Expertin, nur mit geschultem Personal und niemals alleine eine Höhle zu besuchen. Wer eine längere Tour plant, sollte genügend Lebensmittel und natürlich die richtige Ausrüstung dabei haben.