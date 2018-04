So macht ihr euer Fahrrad für den Frühling verkehrsfit

Radelnde Jagd auf Verkehrssünder

In der Stadt Salzburg tritt auch die Polizei selber künftig vermehrt in die Pedale. “Wir haben uniformierte Fahrradstreifen im Einsatz. Sie sind je nach Anlass im Stadtgebiet unterwegs, wie etwa entlang der Salzach oder in Parkanlagen. Hier schauen wir aber nicht nur auf verkehrspolizeiliche, sondern auch auf kriminal- sowie sicherheitspolizeiliche Vergehen. Grundsätzlich schauen wir auf die Funktionstüchtigkeit der Klingel, die Vorder- und Rückbremse, das weiße Vorder- und das rote Rücklichte, weiße und rote Rückstrahler sowie gelbe Reflektoren an Speichen und Pedalen”, erklärt Verena Rainer, Verkehrserzieherin und Pressesprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg.

Insbesondere Bremsen, Ketten und die Beleuchtung sollten gecheckt werden./APA/BARBARA GINDL ©

200.000 Salzburger Haushalte besitzen Fahrräder

Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie des Verkehrsclubs Österreich zeigt, dass insgesamt drei Millionen Haushalte in Österreich ein Fahrrad besitzen und 77 Prozent der Fahrräder sind funktionstüchtig. Die meisten Fahrrad-Haushalte gibt es in Niederösterreich mit mehr als 580.000, gefolgt von Salzburg mit rund 200.000. “Jetzt gilt es sein Fahrrad aus dem Keller zu holen und frühlingsfit zu machen, denn wenn mehr Salzburgerinnen und Salzburger aufs Rad steigen, schafft das einen mehrfachen Nutzen: Weniger Schadstoffe belasten die Luft, es gibt weniger Staus und wer umsattelt, tut seiner Gesundheit Gutes und schont die eigene Geldbörse”, so Pallauf.

Frühlingsfit mit der Fahrrad-Check-Liste