So reagiert Salzburgs Almwirtschaft auf den Klimawandel

“Wir wollen den Almbauern ein Werkzeug in die Hand geben, mit dem sie die Qualität der Hochweiden verbessern können”, betont Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) in einer Aussendung. Auf den ersten Blick sind wärmere Temperaturen gute Nachrichten, weil mehr Futter für die Tiere da ist. Aber nur auf den ersten Blick.

Der Klimawandel führe nämlich dazu, dass die Almen schneller verbuschen und zuwachsen, die Tiere kommen – salopp gesagt – mit dem Fressen gar nicht mehr nach. Auf der Vordergottschallalm in Obertauern (Pongau/Lungau) wird daher im Rahmen eines Pilotprojektes nach Alternativen gesucht.

Erste Ergebnisse aus dem Sommer

“Das Land Salzburg, der Maschinenring, der Alm- und Bergbauernverein sowie die Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft arbeiteten in den vergangenen Jahren eng zusammen. Auch der Naturschutz, die Jägerschaft und Tourismusvertreter wurden miteinbezogen. Wir wollen auf den Klimawandel nicht nur reagieren, sondern früh genug dafür sorgen, dass wir uns anpassen können“, fasst Landesrat Schwaiger zusammen. Die Qualität der Futterflächen sei durch eine gelenkte Weideführung mittlerweile gestiegen.

“Häppchenweise” Fütterung der Tiere

Die Vordergottschallalm von Landwirt Thomas Scharfetter befindet sich zwischen 1.500 und 2.100 Meter Seehöhe und umfasst 178 Hektar, zirka 100 Hektar davon sind unproduktive Fläche. Milchkühe und Pferde weiden hier. Bisher war es so, dass die Tiere auf die Alm getrieben wurden und überall gefressen haben. Sie haben dadurch ein großes Angebot an Nahrung und werden wählerisch. Dadurch beginnen bestimmte Bereiche an zu verbuschen. Die Klimaerwärmung und längere Vegetationszeiten würden das noch verstärken, die Landwirte kommen mit dem Schwenden nicht mehr nach.

Rudolf Nussbaumer (li.) hat auf seiner Dientalm mit dem System gute Erfahrungen gesammelt. /Land Salzburg/Bauer ©

“Es wurde daher heuer versucht, den Tieren nur bestimmte Bereiche zur Verfügung zu stellen, das Areal wurde durch Zäune aufgeteilt und für eine bestimmte Zeit beweidet bis der nächste Sektor dran kam”, beschreibt Schwaiger die Versuchsreihe.

Erfahrungen aus Mühlbach am Hochkönig

Rudolf Nussbaumer hat auf seiner Dientalm in Mühlbach am Hochkönig (Pongau) mit dem System gute Erfahrungen gesammelt. “Wir haben damit schon vor sechs Jahren begonnen, weil wir mit dem Schwenden nicht mehr nachgekommen sind. Das braucht viel Zeit und Geld, drei Jahre später ist erst recht wieder alles zugewachsen”, beschreibt der Landwirt. Er setzt auf eine Mischung zwischen gelenkter Weidewirtschaft und verschiedenen Tieren – konkret Kühe, Jungrinder und Pferde – die jeweils die Pflanzen verschieden abfressen.

Neues Wissen für Salzburgs Almbauern

“Wir wollen mit dem Projekt praxistaugliche Erkenntnisse für unsere Almbauern gewinnen. Die Hauptziele sind die Verbesserung der Weidequalität und dass Landwirte die Pilot-Alm besichtigen können sowie aus den Ergebnissen lernen”, erklärt Schwaiger.

Das Projekt wird daher zu 75 Prozent vom Land Salzburg finanziert, die Gesamtkosten werden zirka 50.000 Euro betragen. Bereits am Dienstag werden auf der Vordergottschallalm die ersten, wissenschaftlich fundierten Ergebnisse präsentiert – SALZBURG24 wird berichten!