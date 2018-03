So schlau ist Salzburgs Feuerwehrjugend

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP, 2.v.r.) machte sich ein Bild der Lage. - © Neumayr/Leo

Rund 350 angehende Feuerwehrleute stellten am Samstag in Faistenau (Flachgau) ihr Können und Wissen unter Beweis. Die Abzeichen in Gold, Silber und Bronze sind heiß begehrt und werden dann zurecht mit Stolz getragen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer stattete dem Nachwuchs in Faistenau einen Besuch ab und meinte: “Die Feuerwehrjugend ist mit vollem Elan bei der Sache und zeigt, was sie schon in jungen Jahren drauf hat.”