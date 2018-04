So startet ihr optimal in die neue Laufsaison

Christoph Gogler aus Oberndorf (Flachgau) ist selbstständiger Personaltrainer. In vier Teilen zeigen wir euch, wie ihr euch richtig aufwärmt, welche Kraftübungen ihr zwischendurch oder nach dem Laufen machen könnt und, wann ihr eure strapazierten Muskeln am besten dehnt.

Das müsst ihr vor dem Laufen beachten

Im ersten Teil unserer vierteiligen Video-Serie erklärt Gogler, auf welche Dinge vor dem Laufen geachtet werden soll. Zudem zeigt er einige hilfreiche Übungen zur Verletzungsprophylaxe und Leistungssteigerung vor.

Kraftübungen während des Laufens

Das Lauftraining lässt sich auch ideal mit einigen einfachen Kraftübungen kombinieren. Was man dafür braucht? Ein wenig Körperspannung und eine Parkbank. Sportwissenschafter Gogler zeigt im zweiten Video-Teil jeweils eine Übung für den Ober- sowie Unterkörper.

Übung zur Stärkung der oberen Rückenmuskulatur

Die Salzburger Fitnessparcours haben in jüngster Vergangenheit enorm an Popularität gewonnen. In der Mozartstadt sind diese – um nur ein paar zu nennen – beim Leopoldskroner Weiher, in Hellbrunn sowie am Rifer Sportlerpfad oder außerhalb auch in Elixhausen zu finden. Um den Rücken, die Problemzone des menschlichen Körpers zu stärken, zeigt uns Gogler im dritten Video eine simple Kräftigungsübung.

Wann soll man die Muskeln dehnen?

Im vierten und letzten Teil spricht der Experte über das Dehnen der strapazierten Muskel. Soll dies direkt im Anschluss erfolgen oder ist eine extra Einheit dafür ideal? Wir klären auf!