So startet ihr sicher in die Motorrad-Saison

“Motorradfahren erfreut sich vor allem als Freizeitbeschäftigung großer Beliebtheit. Das damit verbundene Risiko sollte allerdings gerade am Beginn einer neuen Saison nicht unterschätzt werden”, erklärt ÖAMTC-Experte David Nosé in einer Aussendung. 13 Motorradfahrer kamen im Vorjahr im Bundesland Salzburg bei Verkehrsunfällen ums Leben, 2016 waren es noch fünf. Österreichweit starben insgesamt 83 Motorradfahrer, womit jeder fünfte im Straßenverkehr Getötete ein Motorradlenker oder -mitfahrer war.

Motorrad-Verunglückte meist Männer

94 Prozent der Verunglückten sind Männer, bei mehr als einem Drittel der tödlichen Crashs handelt sich um Alleinunfälle, bei denen keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Die häufigsten Unfallursachen waren eine zu hohe Geschwindigkeit, Überschätzung des eigenen Könnens sowie mangelnde Fahr-, Brems- und Blicktechnik.

Vorsicht vor Streusplitt

Doch was sind die Gefahren, vor denen sich Biker in Acht nehmen müssen? Zu Beginn der Motorradsaison ist vor allem bei Fahrten in höheren Lagen Vorsicht geboten: “Oft liegt auf der Fahrbahn Streusplitt oder seitlich noch Schnee. Das kann zu nassen und rutschigen Verhältnissen führen“, erzählt Nosé.

Kreuzungen lassen Motorradfahrer verschwinden

Für Motorradfahrer ebenfalls gefährlich sein können Kreuzungen. “Dort werden Motorräder oft gar nicht oder zu spät gesehen“, so der ÖAMTC-Experte. Problematisch sei die so genannte “Sichtabschattung“. Diese führe dazu, dass Motorräder mit ihrem schmalen Schatten im Kreuzungsbereich hinter einem Pkw, Verkehrszeichen oder Werbetafeln scheinbar verschwinden.

Training erhöht Sicherheit der Biker

Bikern wird daher eine umfassende Schutzkleidung – auch bei kurzen Fahrten in der Stadt – ans Herz gelegt. Regelmäßiges Training erhöht überdies die Verkehrssicherheit. So seien vor allem Wiedereinsteiger zwischen 45 und 60 Jahren vermehrt in Motorradunfälle verwickelt, wie Manfred Pfeiffenberger vom Fahrtechnikzentrum Saalfelden/Brandlhof (Pinzgau) erklärt: “Mangelnde Routine und das ungewohnte Handling des Motorrades führen in dieser Altersgruppe zu vielen schweren Unfällen. Gerade die ersten Ausfahrten sollte man mit großem Respekt und nicht ohne Training angehen.“

Land Salzburg fördert Motorrad-Training

Aus diesem Grund fördert das Land Salzburg auch das Fahrsicherheitstrainings für Motorradfahrer beim Brandlhof in Saalfelden mit 50 Euro pro Person. “Der ‘Bonus’ gilt für 200 ganztägige Aktiv- und Dynamiktrainings und soll Unfälle vermeiden helfen“, erklärt Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf (ÖVP). “Trainierte Fahrerinnen und Fahrer reagieren in kritischen Situationen souveräner”, plädiert auch Pfeiffenberger für ein Training vor dem Einläuten des Motorradfrühlings.