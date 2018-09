So wird die neue PH Salzburg aussehen

Im Frühjahr 2018 erteilten das Finanz- und das Bildungsministerium die Freigabe für die Neugestaltung der PH Salzburg. Mitte August sind die Bauarbeiten mit der Einrichtung der Baustelle und Abbruch eines Verbindungsganges gestartet. Jetzt wird der Bestand umgebaut.

Am Dienstag schließlich nahmen Faßmann und Haslauer sowie der Salzburger Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ), Bildungslandesrätin Maria Hutter (ÖVP), PH-Direktorin Elfriede Windischbauer und Wolfgang Gleissner, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) den Spatenstich vor.

Die BIG als Bauherr und Gebäudeeigentümer investiert rund 35 Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung des Standortes, inklusive Neubau der Praxisvolksschule. Für die Dauer der Bauarbeiten ist die PH Salzburg samt Praxisvolksschule im ehemaligen Universitätsinstitutsgebäude in der Akademiestraße 26 beziehungsweise am Mühlbacherhofweg 6 untergebracht. Der Umzug dorthin ist bereits im Sommer 2017 erfolgt.

Sanierung und Erweiterung in der Akademiestraße

Das Bauprojekt beginnt mit der Sanierung und Erweiterung der zwei Hochschulgebäude in der Akademiestraße 23-25. Dabei bleibt bei der Bestandssanierung kein Stein auf dem anderen. Die beiden Häuser aus den 1970er-Jahren werden bis auf die Tragkonstruktion zurückgebaut und die Räume neu angeordnet. Zudem wird das Dachgeschoß von Haus 23 (Ost) komplett abgetragen und als Vollgeschoss neu errichtet. Die Fassade wird von Innen neu gedämmt und sämtliche Fenster getauscht. Zudem wird Barrierefreiheit hergestellt und ein überarbeitetes Brandschutzkonzept umgesetzt.

Der Bereich zwischen den Bestandsgebäuden wird für die Erweiterung genutzt. Hier entsteht ein neuer, großer Verbindungstrakt als neues Herzstück der Hochschule. Sämtliche Erdgeschoßzonen werden dabei zu einem großen multifunktionalen Bereich zusammenfasst, womit ein der Größe der Hochschule angemessenes Entrée und Raum für große Hörsäle geschaffen werden. Die vorgesehenen Atrien und Hörsäle reichen zum Teil bis ins Untergeschoß. Darüber hinaus entstehen hier das Buffet mit Speisesaal sowie Seminarräume.

Durch die Absiedelung der Praxisvolksschule und den neuen Verbindungsbau verzeichnet der Lehrbetrieb der Pädagogischen Hochschule insgesamt einen Flächengewinn von rund 6.000 Quadratmeter. Gleichzeitig gibt es durch diese räumliche und funktionale Trennung im künftigen Unterrichtsablauf weniger nachteilige Überschneidungen. Läuft alles plangemäß, wird die Sanierung der PH Salzburg Stefan Zweig in der Akademiestraße 23-25 im Sommer 2020 abgeschlossen. Danach kann der Neubau der Praxisvolksschule erfolgen.

Neubau Praxisvolksschule Viktor-Keldorfer-Straße

Die künftige Praxisvolksschule besteht aus zwei unterirdisch miteinander verbundenen Gebäuden – Schulhaus und Turnsaal. Die Gesamtfläche beträgt rund 2.600 Quadratmeter. Im Erdgeschoss finden die Schüler künftig ein kleines Foyer, eine Bibliothek, Klassenräume und einen Bereich für die Nachmittagsbetreuung vor. Im ersten Obergeschoss befinden sich weitere Klassenräume und die Verwaltung. Das Untergeschoss wird mit Lichtschächten, Oberlichten und großzügiger Raumhöhe zu einer Nutzfläche für Bewegungs-, Kreativ-, Koch- und Essensräume. Von hier aus gelangen die Kinder über einen Verbindungsgang direkt in den Turnsaal, dessen Bodenniveau ebenfalls im Untergeschoss liegt. Der obere Bereich des Hauses ragt über den Grund hinaus und lässt viel Tageslicht ins Innere strömen. Zusätzlich zum Turnsaal sind hier auch Zentralgarderobe und Umkleiden untergebracht. Die von außen betrachtet klein wirkende neue Volksschule passt sich der niedrig gehaltenen Wohnbebauung in der Umgebung optimal an. Die Fassadengestaltung wird an die Schwesterngebäude der Pädagogischen Hochschule angepasst. Die Außenflächen von Turnsaal und Vordach bestehen aus Sichtbeton. Die Pläne für das Gesamtprojekt “Neugestaltung der PH Salzburg” stammen von “riccione architekten”.