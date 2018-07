Sobotka in Yad Vashem “betroffen, sprachlos”

Wolfgang Sobotka (r.) im Gespräch mit einem Holocaust-Überlebenden - © APA (Parlament)

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Dienstagvormittag gemeinsam mit dem israelischen Parlamentspräsidenten Yuli Edelstein die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besucht. In seinem Gästebucheintrag zeigte sich Sobotka im Gedenken an die gequälten, erniedrigten und ermordeten Opfer “betroffen, sprachlos”.