Sobotka: Orbans Fidesz ist “christlich orientierte Partei”

Die in Ungarn seit 2010 meist mit Zwei-Drittel-Mehrheit regierende Fidesz gehört wie die ÖVP der Europäischen Volkspartei (EVP) an. Das Europäische Parlament hatte im Vormonat ein EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn wegen zahlreicher Sorgen etwa bezüglich der Grundrechte, der Freiheit der Justiz oder der Medien auf den Weg gebracht. Auch die ÖVP hatte, wie die Mehrheit der EVP-Mandatare, den Beschluss unterstützt.

Sobotka betonte diesbezüglich: “Ich plädiere immer für einen großen Pragmatismus.” Auch mit Anspielung auf den Brexit unterstrich er: “Man muss mit Ausschlüssen, Trennungen sorgsam umgehen.” Einen Ausschluss von Fidesz aus der EVP sehe er derzeit nicht.

Sobotka nahm am Donnerstag an einem Treffen in Kremsier (Kromeriz) in Tschechien teil, wo er seine tschechischen und slowakischen Amtskollegen, Radek Vondracek und Andrej Danko, traf. Es war demnach das erste Treffen der Parlamentspräsidenten im sogenannten “Austerlitz-Format”; man wolle diese nun “regelmäßig fortführen”, sagte der Nationalratspräsident.

Er verwies darauf, dass aufgrund der gemeinsamen Geschichte ein “gutes Verhältnis” zwischen diesen Ländern bestehe, das “hilft, unterschiedliche Standpunkte zu verstehen”. Diese gebe es etwa in der Kosovo-Frage – die Slowakei hat den Kosovo bis heute nicht als unabhängigen Staat anerkannt – oder bei der Frage der Aufteilung von Asylbewerbern unter den EU-Ländern.

Der Nationalratspräsident verwies auch auf die historische Bedeutung der südmährischen Stadt Kremsier für Österreich: Nach der Oktoberrevolution 1848 war der österreichische Reichstag hierher verlegt worden, wo ein erster moderner österreichischer Verfassungsentwurf ausgearbeitet wurde. Kaiser Franz Joseph I. ließ allerdings als Gegenreaktion den Reichstag auflösen und oktroyierte 1849 die sogenannte Märzverfassung sowie ein Grundrechtepatent.

