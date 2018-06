Sohn schlägt Mutter ins Gesicht

Der 48-jährige Salzburger traf am Nachmittag in der Tiefgaragenabfahrt auf den 20-jährigen Freund seiner Tochter, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Wegen der Beziehung war es laut Exekutive bereits des Öfteren zum Streit gekommen. Am Dienstag packte der Mann seinen Schwiegersohn in spe durch die geöffnete Pkw-Scheibe am Nacken und übte Druck auf den Hals aus. Außerdem bedrohte er ihn mit dem Umbringen. Der 48-Jähtige wird angezeigt.

20-Jähriger verletzt Mutter im Gesicht

In den Abendstunden eskalierte in einer Wohnung in Taxham ein Familienstreit. Ein 20-Jähriger schlug auf seine Mutter und den 15-jährigen Bruder ein. Die Frau erlitt dabei laut Polizei ein Hämatom am linken Auge. Der junge Mann wird angezeigt.