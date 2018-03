Soler gewann Paris-Nizza – Konrad 7., Großschartner 10.

Marc Soler holte sich den Gesamtsieg - © APA (AFP)

Der Spanier Marc Soler hat sich am Sonntag den Gesamtsieg bei der Radfernfahrt Paris-Nizza gesichert. Der Movistar-Profi verwies in der Endabrechnung den Briten Simon Yates, der erst am Vortag die Königsetappe gewonnen und das Gelbe Trikot übernommen hatte, mit vier Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz.