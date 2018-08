“Solidarisches Salzburg” kündigt Alternative zu EU-Gipfel an

Das Netzwerk “ Solidarisches Salzburg ” bereitet einen einwöchigen Alternativ-Gipfel rund um den 20. September vor, informiert es in einer Aussendung am Dienstag. An diesem Tag versammeln sich die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Rats-Treffen in Salzburg. Man wolle über die Themen reden, die die Menschen wirklich betreffen, heißt es darin.