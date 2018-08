Solidaritätsdemo mit Migranten an Bord der “Diciotti”

Die Migranten müssen weiterhin warten - © APA (AFP)

Eine Solidaritätsdemonstration mit den Migranten an Bord des italienischen Küstenwache-Schiffes “Diciotti”, die in Catania nicht an Land gehen dürfen, ist am Samstagnachmittag im Hafen der sizilianischen Stadt geplant. An der Demonstration wollen sich mehrere Hilfsorganisationen und katholische Verbände beteiligen.