Die Regierung will den Verkauf von Hanfsamen und -pflanzen verbieten.

Mit einem “Verbot des Verkaufs von Hanfsamen und Hanfpflanzen” will die Regierung Hanf-Shops in Österreich den Garaus machen. Indes soll die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Wien lupenreines Cannabis für den medizinischen Gebrauch herstellen. Soll das Monopol in Österreich dafür beim Staat liegen? Stimmt ab im Meinungscheck!