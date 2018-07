Soll das Amtsgeheimnis abgeschafft werden?

Alle amtlichen Informationen sind bislang geheim – außer es ist ausdrücklich geregelt, dass sie veröffentlicht werden müssen.

Österreich als Schlusslicht Europas

In Österreich ist das Amtsgeheimnis seit 1925 im Bundes-Verfassungsgesetz verankert. Österreich ist die letzte europäische Demokratie mit einer derartigen Verschwiegenheitspflicht im Verfassungsrang. Im “Global Right to Information”-Ranking liegen wir damit am letzten Platz von 100 überprüften Staaten. Mehr als 110 Länder, darunter Deutschland, haben Informationsfreiheitsgesetze eingeführt, in vielen Staaten wurden derartige Regelungen schon in den vergangenen 20 Jahren eingeführt. In Schweden ist das Prinzip der Informationsfreiheit schon seit 1766 in der Verfassung festgeschrieben.

Amtsgeheimnis: Seit 2013 steht Abschaffung im Raum

Seit 2013 wird in Österreich über die Streichung des Amtsgeheimnisses aus der Verfassung und die Einführung eines Grundrechts auf Informationszugang sowie den Beschluss eines Informationsfreiheitsgesetzes diskutiert. Im Arbeitsprogramm der aktuellen Regierung findet sich allerdings keine solche Referenz mehr. Die NEOS wollen nun im nächsten Verfassungsausschuss einen Antrag auf Abschaffung stellen.