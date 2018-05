Soll die Ganztagsbetreuung in Salzburg ausgebaut werden?

Aktuell bietet gerade einmal die Hälfte aller Pflichtschulen eine Nachmittagsbetreuung an. Während es in der Stadt Salzburg 84 Prozent der Schulen sind, weist der Lungau eine Quote von lediglich 17 Prozent auf. „Besonders die Zehn- bis 14-jährigen sind mit einer Betreuungsquote von nur 12,7 Prozent unterversorgt. Vor allem, weil etwa Ganztagesschulen nicht nur pädagogische Vorteile beim gemeinschaftlichen Lernen und der Hausübung haben. Auch Eltern werden freigespielt, wenn sie arbeiten möchten oder müssen“, so Franz Fuchs-Weikl. Gegner der Ganztagsbetreuung sprechen von abnehmenden Einfluss der Eltern auf ihre Kinder, sowie der Verlust von viel Freizeit für die Schüler.