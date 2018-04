Soll Österreich im Syrien-Konflikt vermitteln?

Neben Wien als Verhandlungsort stellt Kneissl auch die Möglichkeit einer so genannten Pendeldiplomatie in Aussicht, also bilaterale Gespräche auf Nahost-Missionen, in Moskau und anderen Hauptstädten. Allerdings: “Dafür bedürfte es eines konkreten Auftrages”, erklärte Kneissl. Die Außenministerin kündigte zudem an, für Österreich an der EU-Syrien-Konferenz kommende Woche teilzunehmen.

In der Nacht auf Samstag hatten die USA, Großbritannien und Frankreich Luftangriffe auf Syrien unternommen, Russland verurteilte die Luftschläge.