Soll sich Salzburg an internationalen Katastropheneinsätzen beteiligen?

Einmal jährlich nehmen Einsatzkräfte der EU-Staaten an einer internationalen Katastrophenübung teil. Die letzte fand in diesem Jahr nahe der italienischen Stadt Udine statt, bei dieser waren auch Einsatzkräfte aus Salzburg vor Ort. Den letzten internationalen Katastropheneinsatz erlebten Helfer aus Salzburg 2014 in Slowenien, wo die Stromversorgung wegen eisiger Temperaturen zusammengebrochen war. Besonders gefragt sind Salzburgs Einsatzkräfte bei Hochwasser, Erdbeben oder auch Waldbränden. Bei den aktuellen Bränden in Griechenland sind aber keine Helfer aus Salzburg vor Ort.