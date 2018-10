Sollen auch in Salzburg die Namensschilder ausgetauscht werden?

Die Ankündigung über das geplante Vorhaben, die Namensschilder aufgrund der DSGVO auszutauschen, kam vergangene Woche überraschend (Symbolbild). - © Bilderbox

In Wien müssen aufgrund der DSVGO bei rund 220.000 Gemeindewohnungen die Namensschilder an den Klingelbrettern ausgetauscht werden. Soll dies nun auch in Salzburg umgesetzt werden? Stimmt ab in unserem Meinungscheck!