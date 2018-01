Mit dem Skispringen der Vierschanzentournee in Bischofshofen, dem Damen-Nachtslalom in Flachau und zwei Snowboard-Weltcuprennen in Bad Gastein steht der Pongau auch heuer wieder im Mittelpunkt der internationalen Skiwelt.

In Flachau werden am Dienstagabend knapp 10.000 Zuseher erwartet, zum Finale der Vierschanzentournee strömten mehr als 20.000 Menschen nach Bischofshofen.