Auch April-Hitze macht Autos zur Todesfalle

Ein dreijähriges Mädchen konnte am Mittwoch in Linz vermutlich in letzter Minute aus einem brütend heißen Auto gerettet werden. Bei Temperaturen um die 30-Grad-Grenze kann sich der Innenraum eines in der Sonne geparkten Fahrzeugs binnen 45 Minuten auf mehr als 70 Grad aufheizen, warnen Experten. Wir klären zusammen mit ARBÖ -Salzburg-Sprecherin Renate Eschenlohr auf.