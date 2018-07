Sommerliche Hitze kann sogar Autos lahmlegen

Pannenursache Nummer eins während einer Hitzewelle ist laut Josef Nußbaumer die Autobatterie, “denn durch die erhöhte Betriebstemperatur des Fahrzeugs verliert die Batterie an Flüssigkeit und kann ausfallen”, erklärt der Obmann des Salzburger Landesgremiums für Fahrzeughandel und ergänzt: “Gerade bei älteren Batterien sollte man deshalb darauf achten, die Klimaanlage, das Radio und das Licht nicht gleichzeitig in Betrieb zu haben.”

Reifen in Mitleidenschaft gezogen

Pannenursache Nummer zwei sind die Reifen: “Extreme Hitze in Kombination mit zu niedrigem Luftdruck ist eine der häufigsten und meist unterschätzten Ursachen für Reifenschäden”, warnt Herbert Neuhauser, Innungsmeister der Salzburger Kfz-Techniker. Einsätze wegen defekter Kühlsysteme belegen Platz drei im Ranking der Pannenprobleme. Zu Schäden am Kühlsystem kommt es vielfach, weil die Wasserschläuche und der Kühler undicht werden können. Auch über eine marode Wasserpumpe kann Flüssigkeit verloren gehen.

Auto-Check vor langen Fahrten

Neuhauser rät deshalb vor allem vor längeren Fahrten wie in den Urlaub am besten Batterie, Kühlsystem und Reifen in der Kfz-Fachwerkstätte des Vertrauens überprüfen zu lassen, um Pannen vorzubeugen.

Elektronik bei Hitze anfälliger

Aber auch die Elektronik ist bei extremer Hitze anfälliger. So sind die elektrischen Bauelemente von Autos zwar grundsätzlich für einen Temperaturbereich zwischen minus 40 und plus 85 Grad Celsius ausgelegt, aber gerade beim Parken kann die Temperatur unter der Motorhaube auf 100 Grad Celsius ansteigen. Ist die Elektronik überhitzt, geht oft gar nichts mehr.

Im Gegensatz zum kochenden Kühler, wie es früher oft der Fall war, hilft hier Warten nichts. Aber Achtung: Die Weiterfahrt mit defekter Elektronik kann gefährlich werden. Leuchten die Kontrollleuchten von Airbag, ESP und Co auf, sollte laut Neuhauser sofort die nächste Kfz-Werkstatt aufgesucht werden.

Tipps bei Hitze in Autos