Sommerliche Trends bei der Fashion Night in der Brandboxx

In der Brandboxx wurden bereits die Trends der kommenden Sommersaison gezeigt. - © FMT-Pictures/PP

Bei der Fashion Night in der Brandboxx in Bergheim (Flachgau) konnte man am Montagabend bereits einen Blick auf die modischen Trends für Frühling und Sommer 2019 werfen. Wir haben die Impressionen für euch.