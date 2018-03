Sommerzeit: Auch historische Turmuhrwerke umgestellt

In der Nacht auf Sonntag wurden die Uhren eine Stunde vor gestellt. Am Montag folgten historische Turmuhrwerke: “Heute habe ich die Sommerzeitumstellung bei den historischen Turmuhrwerken Borromäum, Zellhof und Kleßheim abgeschlossen”, so der dafür zuständige Spezialist Michael Neureiter in einer Aussendung am Montag.

Die Umstellung wurde gleich genutzt, um ein Service an den Uhrwerken durchzuführen. /Horologium ©

Historische Turmuhrwerke von Hand umgestellt

Bei historischen Turmuhrwerken erfolgt die Umstellung auf die Sommerzeit nicht durch ein automatisches Vorlaufen um eine Stunde. Da braucht es einen Besuch beim Werk und ein Vorstellen von Hand. “Das ist immer auch eine gute Gelegenheit, das betreffende Werk zu schmieren und den Zustand zu überprüfen”, so Neureiter, der im Salzburger Raum für die Umstellung von vier kostbaren historischen Werken selbst sorgt.