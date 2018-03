Die Uhren werden eine Stunde vorgestellt. - © APA/Techt

In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird in der Nacht auf 28. Oktober zurückgewechselt.