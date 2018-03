Sonder-Nationalrat zur Causa BVT: Herbert Kickl muss SPÖ-Anfrage beantworten

Nachdem er bereits im Bundesrat Rede und Antwort stehen musste, ist Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Montag auch im Nationalrat zu den Vorgängen im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) am Wort. In einer von der Opposition beantragten Sondersitzung muss er eine Dringliche Anfrage der SPÖ beantworten. Die Liste Pilz wird einen Misstrauensantrag gegen Kickl einbringen. Wir berichten ab 13.15 im LIVESTREAM.

Die Sozialdemokraten sehen "besorgniserregende Vorgänge" rund um die Amtsmissbrauchsermittlungen und Hausdurchsuchungen im BVT sowie die Suspendierung von dessen Chef Peter Gridling. Sie halten Ermittlungen gegen den Rechtsextremismus für gefährdet und die Aufgabenerfüllung des BVT durch die Vorgangsweise des Innenministeriums insgesamt infrage gestellt. Nach der Sitzung will SPÖ endgültig über einen Antrag für einen U-Ausschuss in der Affäre entscheiden. Wir übertragen die Sondersitzung ab 13.15 im LIVESTREAM: BVT "eine der Eliteeinheiten" Österreichs In der Begründung der allein von der SPÖ eingebrachten Anfrage (die Sondersitzung hatte sie gemeinsam mit NEOS und Liste Pilz beantragt) wird auf die Aufgaben des BVT hingewiesen, die von der Bekämpfung von Extremismus und Terror bis zum Handel mit Kernmaterial reichen. Durch das Polizeiliche Staatsschutzgesetz wögen diese Kompetenzen noch schwerer, das BVT sei "eine der Eliteeinheiten der Republik Österreich". Nun seien aber Umstände bekannt geworden, die – so meint die SPÖ – Anlass zur Sorge geben, dass das BVT seine Aufgaben im Interesse der Republik nicht im erforderliche Ausmaß wahrnehmen könne. Die Anfrage ist in mehrere Themenbereiche geteilt. Im ersten geht um die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen den inzwischen suspendierten BVT-Chef Peter Gridling sowie weitere Bedienstete, wobei sich die SPÖ hier großteils auf Medienberichte bzw. auf öffentliche Äußerungen aus dem Innen- und Justizministerium stützt. In den Fragen geht es um die genauen Umstände der Hausdurchsuchungen samt Sicherstellung von Beweismitteln, die Rolle von Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber und die Umstände, die zur Beauftragung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) geführt haben. Kickl soll Fragen zu Gridling-Suspendierung beantworten Im zweiten Teil soll Kickl Fragen zur Wiederbestellung und späteren Suspendierung Gridlings beantworten, wobei es aus SPÖ-Sicht hier um "scheinbar parteipolitisches Mobbing" handelt. Hinterfragt wird etwa, warum das Bestellungsdekret des Bundespräsidenten bei Kickl wochenlang liegen blieb und was der Minister zu den Vorwürfen sagt, dass das BVT von einem Netzwerk parteipolitischer Günstlinge geführt werde und "korrumpiert" sei. Teil drei beschäftigt sich mit der "Gefährdung von Ermittlungen gegen den Rechtsextremismus". Dabei geht es um beschlagnahmte Daten aus dem Extremismusreferat, wobei die SPÖ darauf hinweist, dass die dortige Leiterin gerade einen Lagebericht über die Plattform "unzensuriert.at" und den "Kongress der Verteidiger Europas" angelegt habe, an dem Kickl selbst im Herbst 2016 teilgenommen hatte. Kickl soll beantworten, was genau beschlagnahmt wurde, wie er "unzensuriert.at" bewertet (dessen Chefredakteur Alexander Höferl inzwischen Kommunikationschef im Innenministerium ist) und ob garantiert sei, dass das BVT weiter ungestört gegen die rechtsextreme Szene ermitteln könne. Der letzte Teil der Anfrage beschäftigt sich mit dem Umgang der Regierungsspitze mit der Causa sowie mit der Information der Öffentlichkeit. Die SPÖ will wissen, ob Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) von ihrem Auskunftsrecht Gebrauch gemacht haben, ob es Weisungen an das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) gab, seit wann das im Sommer des Vorjahres aufgetauchte Dossier zum BVT dem Innenministerium vorliegt und welche Handlungen in der Folge gesetzt wurden. Die Anfrage wird zu Sitzungsbeginn um 10.15 Uhr eingebracht. Die Debatte startet dann nach einer dreistündigen Unterbrechung um 13.15 Uhr. (APA)