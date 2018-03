Die Vorgänge im BVT sollen beleuchtet werden - © APA

Nachdem er bereits im Bundesrat Rede und Antwort stehen musste, ist Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Montag auch im Nationalrat zu den Vorgängen im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) am Wort. In einer von der Opposition beantragten Sondersitzung muss er eine Dringliche Anfrage der SPÖ beantworten. Die Liste Pilz wird einen Misstrauensantrag gegen Kickl einbringen.