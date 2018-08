“Sonderschicht” für Rossi in Spielberg

Rossi schaffte es nicht in die Top Ten - © APA

Valentino Rossi muss beim Motorrad-Grand-Prix von Österreich in Spielberg eine “Sonderschicht” einlegen. Weil die Strecke auch am Samstag im dritten Training regenfeucht war, schaffte es der italienische Zweirad-Superstar nicht mehr in die Top Ten und damit direkt ins Pole-Qualifying (14.35 Uhr). Der Yamaha-Pilot muss vielmehr davor im Q1 (14.10 Uhr) darum kämpfen.