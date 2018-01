Sondersitzung des iranischen Parlaments zu Protest-Ursachen

Viele Iraner wollen endlich in Freiheit leben - © APA (AFP)

Das iranische Parlament befasst sich am Sonntag in einer Sondersitzung mit den jüngsten Unruhen im Land. Auf Antrag der Fraktion der Reformer debattieren die Abgeordneten am Vormittag (9.00 Uhr/6.30 Uhr MEZ) über die Ursachen der regimekritischen Proteste der letzten Tage.