Sondersitzung des OPCW-Exekutivrats zum Fall Skripal

Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) berät am Mittwoch über den Fall Skripal. Die Sondersitzung des OPCW-Exekutivrats findet auf Antrag Russlands unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Den Haag statt. Die Affäre um die mutmaßliche Nervengift-Attacke auf zwei Russen in Großbritannien hatte zu erheblichen diplomatischen Spannungen zwischen dem Westen und Russland geführt.