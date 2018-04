Sondierungsgespräche: NEOS und Grüne an der Reihe

Wie die Koalition für das Land Salzburg letztendlich aussehen wird, ist nach wie vor ungewiss. Bereits am Dienstag fanden erste Sondierungsgespräch mit der SPÖ und der FPÖ statt. Am Donnerstagvormittag folgten Gespräche mit Noch-Grünen-Chefin Astrid Rössler, am Nachmittag waren die NEOS rund um Spitzenkandidat Sepp Schellhorn an der Reihe.

Neue Landesregierung soll im Juni angelobt werden

Die ÖVP wird für Mittwochabend das Parteipräsidium einberufen, berichten die Salzburger Nachrichten am Donnerstag. Haslauer soll dann von seinen Eindrücken der jeweiligen Parteien berichten und bereits einen Vorschlag unterbreiten, mit wem er Koalitionsgespräche führen will. Zeit dazu bleibt bis 13. Juni, dann soll die neue Landesregierung angelobt werden.